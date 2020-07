Milan, Romagnoli stakanovista: solo i portieri come lui

Il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, è l’unico calciatore di movimento ad aver giocato tutti i minuti delle 29 gare disputate in Serie A.

Una stagione da incorniciare per Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan ha fino a questo momento giocato ogni singolo secondo delle 29 gare disputate in Serie A. In totale i minuti accumulati in campo sono ben 2610.

Nessuno tra i giocatori di movimento sta facendo meglio: Stefano Sabelli, terzino del Brescia, ha perso il primato, venendo sostituito nella sfida di San Siro contro l’Inter.

Romagnoli è così in compagnia solamente dei portieri Strakosha, Musso, Audero, Dragowski, Sirigu e Silvestri sempre in campo.

