Calciomercato Milan – Piace Oscar Rodriguez. Biglia in Argentina? | VIDEO

Per Lucas Biglia ultime settimane di permanenza al Milan, poi sarà svincolato dato che il suo contratto è in scadenza. Da tempo il club rossonero ha deciso di non rinnovare, visto che il centrocampista ex Lazio non rientra più nel progetto tecnico-tattico. Il suo futuro potrebbe essere in Argentina, dove l’Independiente ha già avviato i contatti per convincerlo a tornare in patria. In entrata il Milan guarda anche in Spagna, dove ha messo gli occhi sul trequartista ed esterno offensivo Oscar Rodriguez, 22enne di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Leganes. Prezzo 20 milioni di euro, 9 gol nella Liga 2019/2020.