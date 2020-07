De Ligt ammonito, salta Milan-Juventus

De Ligt non giocherà Milan-Juventus. Il difensore olandese è stato ammonito per un tocco di mano che ha causato il calcio di rigore per il Torino nel derby

La 30esima giornata di Serie A è cominciata con Juventus-Torino. Al 29esimo del primo tempo del derby, de Ligt è stato ammonito per aver causato il calcio di rigore, poi trasformato da Belotti. Un giallo pesante che gli farà saltare la prossima sfida di campionato contro il Milan.

Gli altri diffidati dei bianconeri, a rischio squalifica, sono Bentancur, Cuadrado e Dybala.

LEGGI ANCHE: SORPRESA REBIC