Sky – Lazio-Milan, Ibrahimovic titolare. Sorpresa Rebic

L’emittente satellitare ha parlato della formazione del Milan che affronterà la Lazio questa sera, alle ore 21,45 all’Olimpico.

Ancora aggiornamenti sul Milan che si presenterà in campo all’Olimpico questa sera, contro la Lazio, con calcio d’inizio alle 21:45.

L’emittente Sky Sport conferma le ultime indiscrezioni: Stefano Pioli punterà su Zlatan Ibrahimovic dal 1′ minuto. Nonostante lo svedese non sia al top della forma, tornerà subito titolare al centro dell’attacco.

Milan dunque che ritrova il suo bomber, ma potrebbe vedere in panchina Ante Rebic. Il croato infatti sembra destinato a non partire dall’inizio. Un po’ di riposo dopo le tre gare consecutive in campionato giocate da titolare.

Ibra sarà il perno del 4-2-3-1 che Pioli schiererà per fronteggiare la Lazio. Per il resto formazione praticamente decisa, con la promozione da titolari di Saelemaekers e Paquetà.

