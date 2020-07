Gli highlights di Lazio-Milan, una grandissima vittoria per la squadra di Stefano Pioli. i rossoneri portano a casa tre punti molto pesanti e importanti.

Un Milan perfetto quello che scende in campo allo Stadio Olimpico per affrontare la Lazio. I biancocelesti provano a spingere, ma il Diavolo ha un’ottimo possesso palla e lo utilizza per togliere riferimenti alla squadra di Inzaghi. Ibrahimovic, schierato dal primo minuto, fa praticamente il centrocampista per favorire gli inserimenti dei trequartisti. C’è quello, puntuale, di Calhanoglu, che riceve proprio da Zlatan e con un destro secco (e deviato) supera Strakosha.

Segna Ibrahimovic ma l’arbitro annulla giustamente per fuorigioco. Saelemaekers è una spina nel fianco per la difesa della Lazio, e da un suo cross arriva il fallo di mano netto di Radu: è rigore e Zlatan realizza con tanta ma tanta fortuna. Il suo tiro infatti è parato dal portiere, ma è talmente forte che entra comunque in porta.

Inizia la ripresa: dopo l’infortunio di Calhanoglu, Pioli toglie anche Ibrahimovic per non rischiare e inserisce Rebic. La Lazio si sbilancia, Bonaventura inventa un ottimo passaggio per lo stesso Rebic che controlla e piazza sul secondo palo. Il Milan è avanti 3-0 sulla Lazio all’Olimpico. Un successo pesantissimo quello dei rossoneri in trasferta contro la Lazio; un risultato inaspettato!

Lazio-Milan, gli highlights del match

In attesa del video ufficiale della Lega Serie A.

