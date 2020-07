Milan, Rebic unico in doppia cifra | I numeri

I numeri di Rebic, in gol questa sera contro la Lazio anche da subentrato. Si tratta del primo milanista in doppia cifra, ecco i suoi numeri.

Ante Rebic ha segnato anche questa sera in Lazo-Milan. L’attaccante è subentrato ad inizio secondo tempo al posto di Ibrahimovic. Dopo l’infortunio di Calhanoglu, Pioli non ha voluto rischiare nuovi guai fisici per lo svedese, reduce dallo stop di un mese per problemi al polpaccio.

All’ora di gioco Rebic ha segnato il 3-0 della partita: con la Lazio sbilanciata, Bonaventura ha trovato lo spazio per servire il croato che, tutto solo davanti a Strakosha, l’ha piazzata con tranquillità sul secondo palo. Per lui è il decimo gol in stagione: come sottolinea OptaPaolo, è il primo della rosa rossonera ad arrivare finalmente in doppia cifra.

10 – Ante #Rebic é l’unico giocatore del Milan in doppia cifra di gol questa stagione (tutte le competizioni): per il croato 9 reti nelle ultime 11 presenze in Serie A. Implacabile.#LazioMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 4, 2020

Come possiamo vedere nel tweet, c’è un altro dato molto interessante per quanto riguarda la stagione di Rebic. Ante infatti ha segnato nove gol nelle ultime undici presenze in Serie A. Un dato molto importante che evidenzia le sue incredibili prestazioni in questo 2020. E stasera è stato protagonista anche entrando dalla panchina. Tanta roba!

