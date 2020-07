Milan, 12esimo clean sheet per Donnarumma

Nessuno come Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan, non subendo goal contro la Lazio, ha trovato il suo 12esimo clean sheet in Serie A.

Senza particolare fatica Gianluigi Donnarumma allunga nella speciale classifica dei clean sheet in Serie A. Il portiere classe 1999 del Milan ieri sera all’Olimpico non ha subito gol dalla Lazio, trovando così il suo dodicesimo clean sheet.

Nessuno nel massimo campionato italiano è riuscito a fare meglio: alle spalle dell’estremo difensore rossonero ci sono Szczęsny e Musso, entrambi a quota dieci.

Un dato importante che conferma il valore di Gigio Donnarumma e quello della difesa rossonera, con la coppia Kjaer-Romagnoli sempre più affiatata.

LEGGI ANCHE: 15 MILIONI PER HLOZEK