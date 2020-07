Milan-Juventus, Sarri ritrova due titolari

Martedì prossimo a San Siro andrà in scena Milan-Juventus. I bianconeri per l’occasione ritrovano Alex Sandro e Giorgio Chiellini, tornati in gruppo.

La Juventus recupera i pezzi per il Milan. I bianconeri oggi sono tornati ad allenarsi per preparare la sfida contro i rossoneri e per l’occasione Maurizio Sarri ha potuto riabbracciare Alex Sandro e Giorgio Chiellini, che hanno lavorato con il resto del gruppo.

Ricordiamo che la Juve si presenterà a San Siro senza de Ligt e Dybala, entrambi fermati per una giornata dal giudice sportivo.

