Milan-Juventus, il Giudice Sportivo conferma: out de Ligt e Dybala

Milan-Juventus, doppia assenza pesante per Maurizio Sarri: mancheranno infatti sia Matthijs de Ligt che Paulo Dybala. Arriva la conferma ufficiale del Giudice Sportivo, ecco il comunicato della Lega Serie A.

Milan-Juventus, confermata una doppia assenza per i bianconeri in vista del prossimo big match. Il Giudice Sportivo, in attesa che la giornata di Serie A termini, ha già emanato i primi verdetti a proposito delle sanzioni e dei prossimi squalificati.

E tra quest’ultimi figurano anche due juventini: Matthijs de Ligt e Paulo Dybala. Entrambi erano infatti diffidati nel derby di Torino e salteranno la trasferta di San Siro per un cartellino giallo rimediato.

Ecco quanto si legge nel comunicato ufficiale della Lega Serie A:

De LIGT Matthijs (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversrio, già diffidato (quinta sanzione)

DYBALA Paulo Exequiel (Juventus): per comportamento non regolare in campo; già diffidato (quinta sanzione).

Due assenze non indifferenti per Maurizio Sarri, che perderà al contempo una pedina fondamentale per la difesa e uno dei trascinatori offensivi della stracittadina di questo weekend. Stefano Pioli, fresco anche del colpaccio dell’Olimpico, ne approfitterà e proverà a strappare il suo primo successo in carriera contro i bianconeri.

