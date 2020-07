Calciomercato Milan – Gattuso vuole Kessie al Napoli | VIDEO

La grande prestazione di Franck Kessie in Lazio-Milan 0-3 non è passata inosservata a Gennaro Gattuso, che nella prossima sessione del calciomercato spera che la dirigenza del Napoli glielo compri. L’attuale allenatore della squadra partenopea ha una grande stima nei confronti del mediano ivoriano, che ha già allenato per un anno e mezzo a Milano. Anche se il rendimento è stato altalenante in queste stagioni, ultimamente Kessie sta convincendo e Gattuso ambisce a strapparlo al Milan. Da vedere se il Napoli cercherà di accontentarlo. Il club rossonero valuterà eventuali offerte prima di prendere una decisione sul futuro del giocatore.