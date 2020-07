Calhanoglu, solo una contusione: pronto per Milan-Juventus

Milan, arriva una fantastica notizia dall’infermeria rossonera: Hakan Calhanoglu sta bene! La diagnosi è ancor più ottimistica del previsto e il turco va dritto verso una maglia da titolare.

Milan, sospiro di sollievo per Hakan Calhanoglu. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, per il numero 10 del Milan, costretto a uscire dal campo all’Olimpico al 36esimo del primo tempo, si è trattato soltanto di una contusione.

Si sospettava un affaticamento muscolare per il trequartista turco, e invece la diagnosi è ancor più positiva. Nient’altro che una botta, nulla che abbia impedito al giocatore di allenarsi insieme al gruppo dei titolari di Roma in una seduta di scarico.

Tant’è che il recupero procede serenamente e domani contro la Juventus dovrebbe essere regolarmente al suo posto nel quartetto offensivo del Diavolo. Se poi Calhanoglu non dovesse recuperare a gran sorpresa, toccherebbe Paquetá a prendere il suo posto. Ma c’è pienissimo ottimismo per l’ex Bayer Leverkusen.

Anche lo stesso Stefano Pioli scalpita per riaverlo a disposizione: “Mi auguro di poterlo recuperare perché sta dimostrando di essere molto importante per noi”, aveva infatti riferito nel post partita della Capitale. Ora sarà necessario aspettare oggi o addirittura martedì per testare a tutti gli effetti la condizione fisica, ma c’è piena fiducia per il suo impiego.

LEGGI ANCHE: COLPO MILAN, ARRIVA UN NUOVO INDIZIO SOCIAL