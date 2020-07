Milan-Juventus: Romagnoli deve evitare l’ammonizione

Alessio Romagnoli ha uno status da diffidato in vista di Milan-Juventus e un cartellino giallo gli costerebbe la squalifica per il successivo match a Napoli.

Il Milan ha superato brillantemente il difficile test a Roma contro la Lazio, ma ora ce n’è un altro. Domani sera a San Siro arriva la Juventus e domenica prossima si va di scena a Napoli.

Per la squadra di Stefano Pioli si tratta di partite che possono risultare decisive nella corsa Europa League. L’obiettivo è superare la Roma in classifica e la distanza ora è di soli 2 punti (48 contro 46).

Per il Milan è fondamentale evitare di perdere per infortunio o squalifica altri giocatori importanti. Contro la SPAL si è infortunato Samuel Castillejo e contro la Lazio è toccato ad Hakan Calhanoglu. Se il secondo sembra recuperabile già per domani, invece resta incerta la tempistica di recupero dello spagnolo.

Contro la Juventus il Milan dovrà fare attenzione anche a non perdere Alessio Romagnoli, che è diffidato. In caso di ammonizione il capitano rossonero salterebbe la sfida contro il Napoli. Sarebbe un peccato andare al San Paolo senza un calciatore così importante per la squadra di Pioli.

