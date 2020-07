Pioli sul futuro: “Non penso al 3 agosto. Ho un obiettivo”

Stefano Pioli ha parlato anche del suo futuro professionale, che potrebbe essere lontano dal Milan dopo la fine della stagione.

All’interno della conferenza stampa pre-partita di Milan-Juventus, il tecnico rossonero Stefano Pioli è stato interpellato anche sul proprio futuro.

Pioli è al centro di tante voci, che lo vogliono lontano da Milanello per fare spazio a Ralf Rangnick per la prossima stagione.

Il mister però ha detto di non volerci pensare: “Credetemi, oggi non penso al 3 agosto. Sono concentrato con tutta la squadra alla partita di domani e alle sfide successive”.

Pioli ha parlato di un obiettivo specifico: “Voglio avere la soddisfazione a fine campionato di aver dato il massimo per un club glorioso come il Milan. Per lo sforzo profuso ci meritiamo tutti di finire il campionato nel miglior modo possibile. Poi tutte le decisione future verranno prese in seguito”.

