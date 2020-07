Sky – Milan-Juventus, Ibrahimovic titolare a tempo

Le ultime di formazione dagli inviati di Sky Sport. Zlatan Ibrahimovic probabilmente dovrà fare gli straordinari contro la Juventus.

Ultime news sulla formazione del Milan che sfiderà domani la Juventus nel big-match di San Siro.

Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, ha parlato in particolare di Zlatan Ibrahimovic, che sarà probabilmente costretto agli straordinari.

Ibra giocherà nuovamente titolare, sempre però a tempo limitato. L’attaccante svedese del Milan dovrebbe guidare l’attacco anche contro la Juve.

Minutaggio in crescita: stavolta Stefano Pioli dovrebbe poter contare su Ibrahimovic per almeno 60 minuti, se non anche qualche cosa in più. Oltre un’ora a disposizione del leader rossonero, alla ricerca della condizione migliore.

Staffetta in vista con Ante Rebic, che in questo periodo potrebbe diventare un’arma anche in corso d’opera. Come accaduto sabato sera all’Olimpico con la Lazio.

