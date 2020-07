Brocchi: “Berlusconi non chiude le porte a Ibra”

Cristian Brocchi, tecnico del Monza, ha parlato della possibilità di vedere Zlatan Ibrahimovic con la maglia del club brianzolo.

Zlatan Ibrahimovic al Monza è un sogno ancora vivo. Cristian Brocchi, tecnico dei brianzoli, intervenuto a Pressing, non ha chiuso totalmente la porta all’acquisto del bomber svedese del Milan, che ha un contratto in scadenza al termine della stagione: “Berlusconi e Galliani non chiudono mai le porte a nessuno, anche a giocatori del calibro di Zlatan. Ma in questo momento penso sia davvero tanto lontano dal Monza”.