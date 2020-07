Calciomercato Milan, il budget di Rangnick: tutto confermato

Ralf Rangnick è pronto a lavorare per il Milan. Il tedesco, che ricoprirà il ruolo di Direttore tecnico e allenatore, avrà tra le mai un budget importante.

Ralf Rangnick è destinato a diventare la nuova guida del Milan. Il tedesco, stando alle ultime news, dovrebbe ricoprire, almeno inizialmente, il doppio ruolo di direttore tecnico e di mister.

Ormai manca solo l’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare ad agosto quando il campionato sarà finito.

Le smentite, in un momento caldo della stagione, sono d’obbligo ma salvo clamorosi colpi di scena c’è il Milan nel futuro di Rangnick.

Rangnick – che come riporta Sky Sport – ha avuto nuovamente rassicurazioni in merito al budget che avrà a disposizione per il calciomercato, al netto delle cessioni, 75 milioni di euro.

