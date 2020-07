Razzismo, vergognosi insulti del calciatore Marco Rossi – VIDEO

In un periodo nel quale il tema del razzismo è ulteriormente venuto alla ribalta, il calciatore Marco Rossi ha fatto una brutta figura sui social network.

Infatti, circola un video nel quale rivolge insulti razzisti nei confronti di una donna di colore. Sembra che il filmato risalga a qualche mese fa, quando il giocatore della Monregale Calcio (squadra di Mondovì) pubblicò delle stories su Instagram.

L’ormai noto account “Abolizione del suffragio universale” ha pubblicato oggi il video che vede Marco Rossi pronunciare volgarità come:

“C’è una ne*ra di merda che pensa di avere dei diritti”.

“Donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase, in più ne*ra”.

“Orango“.

“You are black, ne*ra di merda“.

“Baciami il ca**o, puttana!”

“Tr*ia, lavami i pavimenti”.

La Monregale Calcio aveva annunciato che sarebbero stati presi dei provvedimenti per la condotta vergognosa del ragazzo. Tuttavia, Rossi risulta ancora tesserato con la squadra che milita nel campionato di Seconda Categoria. Sarebbe servita una punizione esemplare. E invece…