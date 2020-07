Milan-Juventus, Krunic: “Non ascoltiamo le voci”

Prima del calcio d’inizio di Milan-Juventus, match valevole per la 31esima giornata di Serie A, ha parlato Krunic. Ecco le dichiarazioni del centrocampista rossonero.

Il Milan è pronto a sfidare la Juventus a San Siro. Prima del calcio d’inizio del match, valevole per la 31esima giornata Serie A, ha parlato Krunic: “Voci della vigilia? Siamo concentrati su noi stessi – ammette ai microfoni di ‘DAZN’ – noi non ascoltiamo le voci, vogliamo finire il campionato nel modo giusto e abbiamo lavorato per questo”.

