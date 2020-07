Calciomercato Milan – Milik, addio Napoli: azzurri allo scoperto

Parla Cristiano Giuntoli. Il ds del Napoli lascia intendere che Milik è vicino all’addio. Sul calciatore c’è da tempo il Milan ma anche la Juventus.

Il futuro Arkadiusz Milik è tutto da scrivere. L’attaccante polacco nelle ultime settimane è tornato in orbita Milan ma piace parecchio anche alla Juventus.

Il giocatore è pronto a lasciare il Napoli: il suo contratto è in scadenza fra meno di un anno e non è stato ancora rinnovato.

Il club azzurro, attraverso le parole del suo ds Giuntoli, ha lasciato capire che per Milik l’avventura in Campania è ormai ai titoli di coda: “In questo momento è più vicino alla cessione che alla conferma – ammette Giuntoli ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Milik è un calciatore molto bravo che non ha ancora rinnovato e quindi appetibile da molti club.

Non può esserci stupore che ci siano squadre interessate. Tra queste anche la Juventus? Non mi risulta, ma non mi stupirebbe”.

