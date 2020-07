Classifica Serie A aggiornata dopo Milan-Juventus

Il Milan vince contro la Juventus e sale al quinto posto. I rossoneri sono adesso in attesa dei risultati degli avversari ma l’Europa League è più vicina.

Prosegue il grande momento del Milan che porta a casa un successo prezioso, battendo in rimonta la Juventus, in un match valevole per la 31esima giornata di Serie A.

I rossoneri ritrovano così una vittoria contro i bianconeri, che mancava da tantissimi anni, salendo momentaneamente al quinto posto in classifica e allontanando le inseguitrice per la corsa all‘Europa League.

CLASSIFICA: Juventus* punti 75, Lazio* 68, Inter 64, Atalanta 63, Milan* 49, Roma 48, Napoli 48, Verona 42, Bologna 41, Sassuolo 40, Parma 39, Cagliari 39, Fiorentina 34, Udinese 32, Sampdoria 32, Torino 31, Lecce* 28, Genoa 27, Brescia 21, Spal 19.

*una gara in più

