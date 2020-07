Siparietto Ibrahimovic-Ronaldo sul rigore | Zlatan se la ride

Il siparietto fra Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo in occasione del calcio di rigore in favore dei rossoneri. Alla fine Zlatan se la ride.

Un curioso siparietto nel corso di Milan–Juventus di questa sera fra le due stelle in campo: Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic. Ci riferiamo al calcio di rigore realizzato dall’attaccante rossonero, assegnato dall’arbitro Guida per un fallo di mano di Bonucci in area di rigore.

Mentre Ibrahimovic sistemava la palla sul dischetto e contava i passi per la rincorsa, Ronaldo, a pochi metri da lui, diceva a Szczesny: “Lo conosci, puoi parlarlo!“. E invece Ibra ha spiazzato il portiere della Juventus e si è girato di scatto cercando subito lo sguardo del rivale. Lì è scattato il sorriso beffardo dello svedese, che ancora una volta ha avuto ragione e si è preso una bella soddisfazione.

Un rigore fondamentale perché ha dato il via alla rimonta del Milan, che si è poi concretizzata grazie alle reti di Kessie, Leao e infine Rebic.