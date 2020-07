Kessie migliore in campo di Milan-Juve: Bakayoko commenta

Tiemoué Bakayoko ha commentato la nomination di Franck Kessie come man of the match di Milan-Juventus 4-2. Il mediano francese sogna il ritorno a Milano.

Come di consueto, il Milan consente ai propri tifosi di votare il migliore in campo delle varie partite. E dopo la vittoria contro la Juventus è stato Franck Kessie a venire premiato per la sua prestazione a San Siro.

Tra coloro che hanno commentato il post su Twitter del club c’è anche Tiemoué Bakayoko, che nella scorsa stagione ha indossato la maglia rossonera ed è stato compagno di squadra dell’ivoriano. Il centrocampista del Chelsea ha scritto: “Yessir” (sissignore).

Bakayoko è rientrato a Londra dopo il prestito al Monaco ed è in attesa di cambiare squadra. Infatti, i Blues non puntano su di lui per il futuro e lo cederanno nella prossima sessione di mercato. Lui spera di tornare al Milan, che però per la mediana valuta anche altre opzioni. I costi del francese tra ingaggio e cartellino non sono contenuti.

