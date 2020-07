Calciomercato Milan – L’Inter propone uno scambio

L’Inter è interessata a un giocatore del Milan ed è pronta a proporre uno scambio di mercato. Tuttavia, difficilmente la trattativa potrà decollare.

In passato tra Milan e Inter non sono mancate alcune operazioni di calciomercato. Trattative che a volte hanno dato soddisfazione solo a una delle due squadre, come avvenuto ad esempio con Andrea Pirlo e Clarence Seedorf.

Il club nerazzurro adesso sembra interessato a offrire un nuovo scambio ai cugini. Infatti, ad Antonio Conte interessa arricchire il centrocampo con un mediano muscolare come Franck Kessie. E secondo quanto rivelato da Sportmediaset, è stato offerto il cartellino di Matias Vecino per avere in cambio l’ex giocatore dell’Atalanta.

Già nel mercato di gennaio l’Inter aveva effettuato un tentativo, proponendo però Roberto Gagliardini e ricevendo un netto rifiuto. Difficile che il Milan decida di accettare anche la nuova offerta, dato che Vecino non sembra interessare particolarmente.

Inoltre, Kessie in queste partite si sta decisamente rilanciando e potrebbe far parte del progetto rossonero del futuro. Il recente rendimento del centrocampista ivoriano sta convincendo. Il Milan sta apprezzando molto le sue prestazioni e solamente un’offerta economica importante potrebbe creare dubbi sulla sua permanenza.

