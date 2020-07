Szoboszlai gradisce il trasferimento al Milan: altro indizio – FOTO

Sui social network Dominik Szoboszlai continua a lanciare segnali di apprezzamento verso il Milan. Anche nelle scorse ore è successo e non è sfuggito agli occhi dei tifosi.

Il Milan vuole Dominik Szoboszlai e da tempo ha avviato contatti per provare ad assicurarselo. Non è un mistero che sia un giocatore gradito a Ralf Rangnick e piaceva molto anche Zvonimir Boban.

Il Red Bull Salisburgo sa che dovrà accettare la sua cessione, ma pretende il pagamento dei circa 25 milioni di euro della clausola di risoluzione. Il centrocampista ungherese fa gola anche a Lazio, Napoli e PSG.

Nelle scorse ore Szoboszlai ha lanciato altri “indizi social” che fanno intendere il suo gradimento per la destinazione Milan. Infatti, ha messo “mi piace” su un post inerente il suo possibile trasferimento in maglia rossonera.

Il calciatore del Red Bull Salisburgo ha fatto lo stesso anche su un post riguardante la vittoria della squadra di Stefano Pioli contro la Juventus. Aveva fatto lo stesso anche dopo Lazio-Milan e in altre occasioni.

Certo, non bastano dei like per dire che Szoboszlai approderà a Milanello. Comunque sono segnali di apprezzamento da parte del giocatore per i rossoneri. Ha anche un buon rapporto con Rafael Leao. Toccherà alla società provare a concludere l’operazione nelle prossime settimane.

