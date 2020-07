Calciomercato Milan – Offerta per Fofana. Inter su Kessie | VIDEO

Il Milan ha nella lista dei possibili rinforzi per la difesa Wesley Fofana, centrale classe 2000 in forza al Saint Etienne. Secondo indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Francia, una prima offerta da 18 milioni di euro sarebbe stata respinta dal club biancoverde. Il prezzo è stato fissato a circa 30 milioni, cifra ritenuta troppo alta dal Diavolo, che comunque non intende arrendersi. Intanto l’Inter ha messo gli occhi su Franck Kessie, centrocampista che da qualche partita sta avendo un ottimo rendimento. La società nerazzurra vuole proporre uno scambio con Matias Vecino, ma il Milan non è affatto convinto.