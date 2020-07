Calciomercato Milan, ritorno di fiamma: arriva con Rangnick

Ritorno di fiamma per un calciatore del Lipsia. I rossoneri sarebbero tornati sulle tracce dello spagnolo Dani Olmo, trasferitosi in Germania a gennaio.

Il Milan torna a pensare a Dani Olmo. Il centrocampista, che a gennaio è stato ad un passo dai rossoneri, sarebbe nuovamente nel mirino del club.

L’ex Dinamo Zagabria, finito al Lipsia nell’ultima sessione di calciomercato, potrebbe decidere di seguire Ralf Rangnick nella sua avventura in Italia. Come riporta ‘TMW’, nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti per intavolare una trattativa.

