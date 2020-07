Calciomercato Milan, dalla Scozia: 22 milioni per Ajer

Il Milan potrebbe mettere le mani su Kristoffer Ajer. Il difensore norvegese del Celtic viene valutato circa 20 milioni. Confermato l’interesse rossonero.

Kristoffer Ajer non è certo un nome nuovo per la difesa del Milan. Il centrale norvegese in forza al Celtic è da tempo finito nel mirino del club rossonero. Il 22enne ha deciso di lasciare la Scozia e l’approdo in Italia potrebbe essere più di un’idea.

Il Diavolo è alla ricerca di difensori che possano completare il pacchetto arretrato. A parte Alessio Romagnoli, infatti, il futuro degli altri suoi compagni di reparto resta tutto da scrivere.

Gabbia nelle ultime uscite non ha certo convinto e l’idea prestito sta prendendo sempre più piede. Su Kjaer, il migliore in questa fase, il Milan non ha ancora deciso se riscattarlo o meno. Musacchio e Duarte, poi, restano in uscita.

Facile pensare, dunque, che i difensori in arrivo a Milanello potrebbero essere più di uno.

The Scottish Sun conferma che sulle tracce di Ajer ci sia il Milan, che ha la giusta disponibilità economica per strapparlo al Celtic. Gli scozzesi per vendere il proprio giocatore dovrebbero accontentarsi di circa 22 milioni di euro.

