Incontro Milan-Ramadani: sul tavolo il futuro di due calciatori

Ieri il Milan ha incontrato l’agente Fali Ramadani, procuratore che detiene i diritti di due calciatori in orbita rossonera.

Come riportato dal sito Tuttomercatoweb.com, ieri sarebbe andato in scena un incontro tra i dirigenti del Milan e Fali Ramadani, noto agente di origine balcanica.

Quest’ultimo detiene i diritti su due calciatori in orbita rossonera, sia presente che futura. Si tratta di Ante Rebic, attuale bomber del Milan, e Luka Jovic in uscita dal Real Madrid.

Su Rebic il Milan ha fatto sapere la volontà di riscattare il classe ’93, attualmente di proprietà Eintracht Francoforte. Un discorso che si potrà affrontare con calma, visto che il prestito scadrà nel giugno 2021.

Ramadani si è detto concorde nel trattare l’acquisto definitivo di Rebic in favore del Milan. Più difficile invece il discorso relativo a Jovic.

Il serbo piace molto ai rossoneri, ma i costi dell’operazione (sia cartellino che ingaggio) appaiono ancora molto alti. Si proverà a limare le differenze, ma ci vorrà del tempo.

Inoltre si è parlato anche di altri talenti della scuderia di Ramadani che possono interessare al Milan. Basti pensare che il noto agente detiene la procura di elementi come Milenkovic, Under o Grujic, tutti già accostati al club di via Aldo Rossi.

LEGGI ANCHE -> MILAN, OFFERTA PRONTA PER FOFANA