Calciomercato Milan – Dalla Francia: c’è l’offerta per Fofana

Il giovanissimo Fofana del St. Etienne è nel mirino del Milan. Dalla Francia arrivano delle notizie importanti in tal senso.

Un giovanissimo stopper francese nel mirino del Milan. I rossoneri puntano Wesley Fofana, classe 2000 in forza al Saint-Etienne.

Un talento puro che si sta già facendo apprezzare in Ligue 1. Per lui 14 presenze ed un gol in campionato con la maglia bianco-verde, prima della sospensione definitiva per Coronavirus.

Pare che il Milan faccia sul serio per Fofana. Lo scrive il portale transalpino Le10sport.com, che parla addirittura di un’offerta formale inviata dai rossoneri.

Una prima cifra, non rivelata, sarebbe stata proposta dai dirigenti del Milan per provare a rilevare il cartellino di Fofana. Il Saint-Etienne per ora ragiona sul futuro del proprio gioiello, che piace da tempo anche all’Arsenal.

Il tecnico Claude Puel si sarebbe opposto alla partenza del 19enne difensore, considerato già un intoccabile della propria formazione. Ma con una proposta adeguata Fofana potrebbe facilmente cambiare aria.

Il Milan, perso l’obiettivo Kouassi del PSG, vira dunque su un altro difensore d’oltralpe, che è stato già da tempo visionato ed approvato dall’area scouting rossonera.

