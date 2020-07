Jovic, l’Inter sfida il Milan: la richiesta del Real Madrid

Il Real Madrid è disponibile ad ascoltare offerte per la cessione definitiva di Luka Jovic, centravanti che piace sia al Milan che all’Inter. I costi sono alti.

Da tempo Luka Jovic viene accostato al Milan, essendo un giovane di talento in cerca di rilancio. Dopo le ottime cose fatte all’Eintracht Francoforte, al Real Madrid non è riuscito a ripetersi e cambierà aria.

Operazione tutt’altro che semplice per il club rossonero, dato che l’attaccante serbo ha un ingaggio alto e i blancos non vogliono fare regali. Il prezzo non può essere lo stesso (60 milioni di euro) di un anno fa, ma comunque non sarà troppo più basso.

Sulle tracce di Jovic non c’è solamente il Milan, ovviamente. Anche l’Inter lo ha messo nel mirino e ci sono pure squadre estere ad averlo messo nel mirino. L’ex Eintracht Francoforte avrà più opzioni da valutare prima di scegliere la piazza ideale per lui.

Intanto dalla Spagna il quotidiano Marca spiega che il Real Madrid vuole vendere il giocatore. Sia sotto l’aspetto sportivo che comportamentale non ha convinto affatto. Zinedine Zidane ha spesso detto di avere fiducia in lui, però sul campo e fuori le risponde di Jovic sono state negative.

Se all’inizio i blancos valutavano anche la cessione in prestito, adesso prediligono vendere il serbo a titolo definitivo. Prezzo fissato a 50 milioni. Difficile che qualcuno decida di investire tale somma, ma il Real Madrid probabilmente spara alto sapendo di dover poi abbassare un po’ le pretese in sede di trattativa.

Il Milan puntava su un prestito, magari biennale, con diritto di riscatto e oggi sembra esserci poco spazio per questo tipo di formula. Forse le condizioni potranno cambiare se alle merengues non giungeranno le proposte desiderate.

