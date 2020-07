Calciomercato Milan – Rangnick rassicura Szoboszlai: le ultime

Ralf Rangnick in contatto costante con Dominik Szoboszlai, talento che vuole nel suo Milan del futuro. Ci sono altri club interessati, ma rossoneri in pole.

Uno dei giocatori sul quale il Milan intende puntare per il futuro è Dominik Szoboszlai. Da mesi si parla del suo probabile trasferimento in rossonero e lui sui social network lascia indizi di gradimento.

Il club rossonero non ha ancora affondato il colpo, ma lo farà. Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà sul proprio sito web ha spiegato che Ralf Rangnick ha contattato Szoboszlai, spiegandogli che per lui rappresenta una priorità e di pazientare ancora un po’. I dialoghi sono fitti, nonostante le voci su altre squadre interessate.

Per il centrocampista ungherese bisogna investire i 25 milioni di euro previsti dalla clausola inserita nel contratto con il Red Bull Salisburgo. Secondo Pedullà, ci può essere un’asta riguardante l’ingaggio e gli agenti hanno interesse nel coinvolgere più club per strappare uno stipendio alto per il proprio assistito.

Il Milan sembra la destinazione più probabile di Szoboszlai, un profilo che Rangnick vuole assolutamente nel suo progetto. Nell’ultima stagione il calciatore classe 2000 è cresciuto tanto e appare pronto per mettersi alla prova in una realtà più blasonata.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Milan – È arrivato Lukas Bjorklund: visite mediche e firma