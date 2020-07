Calciomercato Milan – Preso Bjorklund, inserimento su Tonali | VIDEO

Il Milan si è assicurato Lukas Bjorklund, 16enne fantasista proveniente dal Malmoe che ha già sostenuto le visite mediche e firmato il contratto fino a giugno 2024. Un giovane talento dal grande potenziale e che era seguito anche da Inter, Bologna e Udinese. A proposito di giovani, il club rossonero sta ripensando anche a Sandro Tonali. L’Inter è in vantaggio, però tarda a raggiungere l’accordo con il Brescia. Il Milan potrebbe approfittare di questo stand-by per inserirsi e tentare di assicurarsi uno dei centrocampisti italiani più promettenti. Un’operazione non facile, dato che serve un investimento da oltre 30 milioni di euro.