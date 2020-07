Calciomercato Milan – Dalla Spagna confermano: assalto a Bustos

Arrivano conferme sul serio interesse del Milan per Nahuel Bustos, argentino che sta facendo parlare molto bene di sé in Europa.

Il Milan continua a lavorare sul mercato per un nuovo attaccante, un elemento giovane e che possa diventare determinante nel prossimo futuro.

L’ultima idea sembra essere Nahuel Bustos: 22enne centravanti argentino che gioca nel Talleres, per il quale il Milan di recente ha preso informazioni.

Ieri è andato in scena un incontro con l’agente Alessandro Lucci, intermediario che segue l’evolversi della vicenda e del futuro di Bustos.

Dalla Spagna arrivano conferme sull’interesse del Milan. Secondo il portale Todofichajes.com, Bustos giocherà presto in Europa; due le opzioni per l’argentino: Milan o Siviglia, entrambi molto attratti dalle sue qualità.

I rossoneri e gli spagnoli si stanno muovendo in queste ore per sondare la disponibilità. Il contratto di Bustos scadrà a giugno 2021 e il Talleres non potrà chiedere una cifra superiore ai 5-6 milioni di euro per il proprio gioiello.

Si attendono sviluppi nelle prossime settimane. Certo è che il futuro di questo interessante centravanti sarà in Europa.

