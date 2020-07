Calciomercato Milan, affare Bustos: intermediari in sede

Alessandro Luci della Football Factory è stato oggi a Casa Milan per parlare di Nahuel Bustos, attaccante argentino classe 1998 in forza al Talleres.

Giornata intensa a Casa Milan. In sede per la firma è arrivato il giovane Lukas Bjorklund, che si è legato al club rossonero fino al 30 giugno 2024 ma non è stato l’unico.

Come racconta Calciomercato.com, anche l’intermediario Alessandro Luci della Football Factory ha incontrato la dirigenza rossonera: l’argomento principale della discussione è stato Nahuel Bustos. Nome non certo nuovo per il calciomercato del Milan.

L’attaccante argentino del Talleres, classe 1998, autore di 10 gol in 21 presenze, è finito sul piatto della trattativa insieme ad altri profili del Sudamerica.

