Bjorklund a Casa Milan: firma fino al 2024

Il giovanissimo calciatore svedese è ormai del Milan. Immortalato in sede dopo aver firmato il suo primo contratto rossonero.

Lukas Bjorklund è un calciatore del Milan. Il giovanissimo talento svedese classe 2004 è già sbarcato in città in mattinata per le visite mediche.

Come riferito da Sportitalia il trequartista si è recato poco fa a Casa Milan, per completare le operazioni di routine. Bjorklund ha appena firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2024.

Un talento puro, almeno secondo chi lo ha seguito con la maglia del Malmoe. Un acquisto avallato sicuramente anche da Zlatan Ibrahimovic, che lo conosce bene e che arriva dalla stessa prestigiosa ‘cantera’ scandinava.

