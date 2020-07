Fassone: “Gattuso allenatore ideale. Al Milan auguro la Champions”

Torna a parlare del Milan l’ex amministratore delegato Marco Fassone, che fu dirigente principale durante il periodo ‘cinese’.

In vista di Napoli-Milan di domenica, l’emittente Radio Kiss Kiss ha interpellato Marco Fassone, dirigente che ha lavorato per entrambi i club sfidanti.

Recente l’esperienza in rossonero da amministratore delegato per Fassone, voluto come dirigente di punta dell’era cinese di Yonghong Li.

Fu lui, assieme a Massimiliano Mirabelli, a lanciare Rino Gattuso come tecnico ad alti livelli: “Decidemmo di puntare su Gattuso nel girone di ritorno, è un allenatore capace e ideale nel trovare gli equilibri. C’è un mezzo rammarico di non essere arrivati nell’Europa che conta”.

Fassone è tornato dunque a parlare di Milan: “Merita di stare in Champions League. Auguro ai rossoneri ed al Napoli di tornare presto in questa competizione”.

