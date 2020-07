Champions League, sorteggi difficili per le italiane

Ufficiali i sorteggi per i quarti di finale della UEFA Champions League 2019/2020. Duri avversari per Juventus, Napoli e Atalanta. Possibile derby italiano in semifinale.

È finalmente avvenuto l’atteso sorteggio di Champions League. Il tabellone di quarti di finale e della semifinale adesso è chiaro.

Alle squadre della Serie A presenti nella competizione non è andata benissimo. Infatti, se la Juventus supererà il Lione dovrà poi vedersela contro Real Madrid o Manchester City. Invece, l’Atalanta affronterà il PSG nei Quarti dopo aver eliminato il Valencia agli ottavi. Il Napoli, che deve vedersela col Barcellona, sfiderà eventualmente Chelsea o Bayern Monaco nel prossimo turno. I partenopei potrebbero ritrovare la Juve in semifinale per un derby tutto italiano, se le cose filassero lisce ad entrambe le squadre.

Quarti di Finale Champions League 2019/2020

Partita 1: Real Madrid/Manchester City – Lione/Juve

Partita 2: Lipsia – Atletico Madrid

Partita 3: Napoli/Barcellona – Chelsea/Bayern Monaco

Partita 4: Atalanta – PSG

Semifinali

Partita 5: Vinc. Partita 1 – Vinc. Partita 3

Partita 6: Vinc. Partita 2 – Vinc. Partita 4