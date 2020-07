Milan, dalla Francia: Napoli in pole per Boga

Jeremie Boga piace davvero a tutti. L’attaccante del Sassuolo, accostato anche al Milan, potrebbe essere un nuovo rinforzo della squadra di Gattuso.

Jeremie Boga è tra i calciatori accostati al Milan in questi ultimi giorni. L’attaccante esterno sta continuando a mettersi in mostra con la maglia del Sassuolo. Il classe 1997 con la ripresa del campionato è riuscito a raggiungere la doppia cifra: sono così 11 i gol e 4 gli assist in 30 partite di Serie A giocate.

Tutti vogliono Boga: in Italia oltre ai rossoneri, piace anche a Roma, Juventus e Napoli. In Francia starebbero pensando a lui Marsiglia, Lione, Nizza e Rennas.

Secondo quanto riportato da ‘Le10Sport‘, la squadra in pole sarebbe quella di Gennaro Gattuso, intenzionata a chiudere il prima possibile l’affare. La trattativa – si legge – dovrebbe portare nella casse del club neroverde 25 milioni di euro.

