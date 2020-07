Milan, nuovi segnali da Szoboszlai e Bakayoko: le ultime

Milan, Domiik Szobszlai e Tiémoué Bakayoko continuano a mandare messaggio al Diavolo. Il gradimento da parte di entrambi è totale, ecco le ultimissime a tal proposito.

Rinforzare la mediana, sarà questa una delle priorità assolute del nuovo Milan. Un po’ per bilanciare il reparto sul piano numerico in vista degli addii di Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura, ma anche per dare brio, freschezza e qualità a un reparto considerato fondamentale da Ralf Rangnick.

Così come rivela Tuttosport oggi in edicola, l’obiettivo numero uno per il centrocampo resta sempre Domiik Szobszlai. L’austriaco continua a non nascondersi e anzi manifesta anche piuttosto palesemente il suo gradimento per il Milan, ma serve un’accelerata rossonera per chiudere la trattativa col Salisburgo data la concorrenza italiana ed europea.

Sempre per quanto riguarda il centrocampo, arrivano nuovi segnali di apertura anche da Tiémoué Bakayoko. Ma qui servirebbe invece un sacrificio da parte del giocatore sull’ingaggio per poter riapprodare a Milanello. Il giocatore – assicura il quotidiano – nel frattempo è seguito da diversi club di Premier League che sembrerebbero pronti ad accontentare il Chelsea col cartellino.

