Milan, Castillejo punta al rientro: fissata la data 

Il Milan potrebbe contare anche su Samuel Castillejo per questo rush finale: lo assicura il CorSport oggi in edicola. Lo spagnolo, infortunatosi a Ferrara, ora punta forte al rientro con una data già cerchiata in rosso.

Questo nuovo Milan non si ferma più, e presto potrebbe contare anche su un importante rinforzo interno. Ovvero Samuel Castillejo, pedina fondamentale di Stefano Pioli ma infortunatosi lo scorso 1 luglio a Ferrara dopo 15 minuti.

Fu questo il comunicato rossonero che seguì il successivo 3 luglio: “L’esame ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale destro. Verrà effettuato un nuovo controllo tra 7 giorni”. Adesso, giusto una settimana dopo, filtra ottimismo per quanto riguarda il suo rientro in campo.

Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, il giocatore si è posto come obiettivo per rientrare in campo il match del prossimo 18 luglio a San Siro contro il Bologna. E’ questa la sua meta e farà di tutto per esserci in questo rush finale.

Un concetto, quello di un rientro, che lo spagnolo aveva già promesso col seguente messaggio social pochi giorni dopo l’acciacco rimediato: “Da oggi si lavora pensando a recuperare il più presto possibile. Grazie a tutti per i messaggi”.

Se confermato, la sua presenza sarebbe importantissima per il in vista del rush finale per l’Europa. A quel punto resterebbero infatti ancora quattro gare da disputare: la trasferta di Sassuolo, la gara interna con l’Atalanta, il blitz a Genova contro la Sampdoria e l’ultima stagionale a San Siro contro il Cagliari.

