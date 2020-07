Serie A, arbitri 32^ giornata: Napoli-Milan a La Penna

Federico La Penna sarà l’arbitro di Napoli-Milan, in programma domani sera allo stadio San Paolo. Ecco le designazioni per la 32^ giornata di Serie A.

L’AIA ha reso note in questi minuti le designazioni arbitrali per la 32^ giornata di campionato. Napoli-Milan, in programma domani sera allo stadio San Paolo alle ore 21.45, è stata affidata a La Penna.

Ecco, di seguito, le designazioni arbitrali previste per le partite di domani:

GENOA – SPAL Domenica 12/07 h. 17.15

GUIDA

FIORITO – CECCONI

IV: DOVERI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: TEGONI

CAGLIARI – LECCE Domenica 12/07 h. 19.30

ORSATO

MANGANELLI – GIALLATINI

IV: FOURNEAU

VAR: PAIRETTO

AVAR: LO CICERO

FIORENTINA – H. VERONA Domenica 12/07 h. 19.30

CHIFFI

MELI – PAGLIARDINI

IV: DIONISI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CARBONE

PARMA – BOLOGNA Domenica 12/07 h. 19.30

MARIANI

PERETTI – PRENNA

IV: GIUA

VAR: MARESCA

AVAR: VIVENZI

UDINESE – SAMPDORIA Domenica 12/07 h. 19.30

VALERI

BRESMES – CALIARI

IV: RAPUANO

VAR: PASQUA

AVAR: RANGHETTI

NAPOLI – MILAN Domenica 12/07 h. 21.45

LA PENNA

PAGANESSI – MONDIN

IV: ABISSO

VAR: ROCCHI

AVAR: BINDONI