Calciomercato Milan, colpo Szoboszlai: l’offerta sul tavolo

Il Milan vuole a tutti i costi mettere le mani su Dominik Szoboszlai. Ecco l’offerta presentata dal club rossonero al talento ungherese classe 2000 del Salisburgo

Non è certo un segreto, Dominik Szoboszlai è l’obiettivo numero uno per il centrocampo del Milan. Il calciatore classe 2000 è in cima alla lista dei desideri di Ralf Rangnick che vuole portarlo con se per la nuova avventura in rossonero.

Il magiaro del Salisburgo piace parecchio in giro per l’Europa ma la concorrenza più importante sembra arrivare dall’Italia con Napoli e Lazio interessate al suo talento. Il Psg ha effettuato dei sondaggi ma al momento nulla di più

Il Milan ha dalla sua parte, ovviamente, la carta Rangnick, che crede tantissimo in Szoboszlai. Come riportato da Nicolò Schira, i rossoneri avrebbero messo sul tavolo del giocatore e del suo entourage una prima offerta, un quinquennale da 1,5 milioni di euro più bonus a stagione.

