Calciomercato Milan, concorrenza spagnola per Ajer

Kristoffer Ajer piace parecchio al Milan ma portarlo in Italia non sarà facile. Si registra l’interessa del Leicester ma anche di un club spagnolo

Tra i profili che più piacciono per la difesa c’è certamente Kristoffer Ajer. Il centrale norvegese in forza al Celtic è pronto a lasciare la Scozia per una cifra vicina ai 22 milioni di euro. Portare il forte calciatore in Italia, per il Milan però non sarà per nulla facile.

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato dell’interesse da parte del Leicester, che si sta giocando la qualificazione in Champions League. Calciomercato.com riporta che oltre al club inglese, sulle tracce di Ajer ci sarebbe il Siviglia di Monchi.

