Napoli-Milan, probabili formazioni: le ultime da Milanello

Stefano Pioli è intenzionato a confermare per 10/11 la formazione che ha battuto la Juventus. Nel Milan si rivedrà dal primo minuto Calhanoglu, totalmente recuperato

Non sembrano esserci dubbi per Stefano Pioli. Il turnover può aspettare. Il tecnico, avendo avuto ben 4 giorni per recuperare dal match contro la Juventus, è intenzionato a confermare la squadra che ha piegato la Juventus, fatta eccezione per Hakan Calhanoglu.

Il numero 10 turco ha smaltito completamente il lieve problema al polpaccio e sarà in campo dal primo minuto.

Dalle indicazioni che arrivano da Milanello sarà Paqueta a fargli spazio, anche se il brasiliano è stato provato tra i titolari, con Saelemaekers fuori. Sono dunque il belga e l’ex Flamengo a giocarsi l’ultimo posto sulla linea dei trequartisti. Sarà titolare certamente Rebic, insieme a Zlatan Ibrahimovic.

Per il resto della formazioni non ci sono dubbi, con Donarrumma titolare inamovibile tra i pali. Linea difensiva composta da Conti, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. Mediana blindata con Kessie e Bennacer.

Confermata dunque l’assenza di Rafael Leao, che partirà ancora una volta dalla panchina: Pioli sa che il portoghese è un’arma determinante a partita in corso e vuole continuare a sfruttarla in questa maniera.

4-2-3-1: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic.