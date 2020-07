Milan, si alza il prezzo di Boga: la posizione del Sassuolo

Boga piace a diverse squadre in Serie A, tra cui il Milan. L’idea del Sassuolo sarebbe quella di trattenere l’attaccante: ecco l’offerta per far vacillare i neroverdi.

Il Sassuolo è certamente una delle sorprese di questo campionato post lockdown. La vittoria contro la Lazio, in rimonta, ha certificato l’ottimo momento della squadra di Roberto De Zerbi. I neroverdi sono così tornati in corsa per un posto in Europa League.

Tra i protagonisti del Sassuolo c’è certamente Jeremie Boga. L’esterno d’attacco è arrivato in doppia cifra. Tutti lo vogliono: in Francia piace a Marsiglia, Lione e Rennes. In Italia Milan, Juventus e Napoli ci stanno pensando e gli azzurri sembrano la squadra in pole.

Strapparlo al Sassuolo però non sarà per nulla facile: come riporta Calciomercato.com, i neroverdi hanno già rifiutato 25 milioni di euro e hanno promesso a De Zerbi, al momento della firma, di trattenere Boga. Difficile dunque che l’attaccante saluti il Sassuolo per meno di 35 milioni di euro.

