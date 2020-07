Schick, offerta in arrivo. Il Milan non molla

Pronta una nuova offerta per Patrik Schick, ormai prossimo a rientrare alla Roma. Il Milan c’è e segue con attenzione la situazione.

Il nome di Patrik Schick resta molto caldo per quanto riguarda le cronache del calciomercato internazionale.

L’attaccante viene da un’ottima stagione al Lipsia, ma il suo futuro è tutto da decifrare. Il suo cartellino è della Roma, che per progetti tecnici ed esigenze di bilancio è pronta a cederlo a titolo definitivo.

Secondo le ultime news di Calciomercato.com, il futuro di Schick dipenderà dal Lipsia stesso. I tedeschi non hanno sfruttato la clausola da 29 milioni di euro per riscattarlo, ma sono pronti a lanciare una nuova offerta.

Proposto alla Roma il prestito per un’altra stagione con obbligo di riscatto fissato nel 2021. I giallorossi per ora non si sono ancora espressi, ma potrebbero scegliere di accettare.

Ed il Milan? I rossoneri sono realmente attratti dalle potenzialità di Schick e si sono informati sugli sviluppi tramite l’entourage del calciatore classe ’96.

Schick resta una pista concreta dunque per l’attacco del Milan, ma il club di via Aldo Rossi non ha fretta. Attende sviluppi e si prepara alla contromossa nel mese di agosto.

Le alternative comunque non mancano: il Milan segue con la medesima attenzione anche le situazioni di Luka Jovic, Dusan Vlahovic e Gianluca Scamacca, tutti giovani attaccanti in orbita rossonera da tempo.

