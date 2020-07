Napoli-Milan, i convocati di Gattuso: c’è un solo assente 

Napoli-Milan, i convocati di Gennaro Gattuso per il match di stasera: c’è un unico assente in attacco per Rino. Ecco anche le probabili formazioni delle due squadre.

Napoli-Milan: dopo Stefano Pioli, anche Gennaro Gattuso comunica i propri convocati in vista del match di stasera. L’ex tecnico rossonero potrà contare di fatto sull’intero organico, ad eccezione del solo Fernando Llorente fisicamente non al top e fuori dai progetti dell’allenatore calabrese.

Recuperato in tutto e per tutto invece David Ospina, uscito in barella a Bergamo dopo un duro colpo alla testa. Presente anche Faouzi Ghoulam e rientrano gli squalificati Kalidou Koulibaly e Diego Demme.

Ecco la lista:

Meret, Ospina, Karnezis; Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly; Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Lobotka; Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.

Napoli-Milan, probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

