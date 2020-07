Napoli-Milan 0-1 LIVE, gol e risultato in tempo reale

La diretta live di Napoli-Milan, il posticipo della 32^ giornata di Serie A. Gol e risultato in tempo reale dallo Stadio San Paolo.

25′ – Cooling Break.

20′ – GOL DEL MILAN! THEO HERNANDEZ RICEVE IN AREA E SPARA IN PORTA.

18′ – Occasione enorme per Callejon, Donnarumma fa un miracolo.

17′ – Palo di Insigne, ma era fuorigioco.

14′ – Super Mertens a sinistra, Donnarumma salva il Milan.

13′ – Punizione da buona posizione per il Napoli.

10′ – Brutto scontro fra Theo e Di Lorenzo, ammonito il napoletano.

5′ – Il Napoli si barrica in difesa in fase di non possesso, il Milan cerca varchi ma, finora, senza successo.

1′ – Si comincia!

Adesso anche il Napoli è in campo per prepararsi al match.

In campo adesso anche il resto del gruppo per il riscaldamento. Guida la squadra capitan Romagnoli.

I portieri del Milan sono in campo per il consueto riscaldamento.

A breve tutti gli aggiornamenti minuto per minuto dallo Stadio San Paolo su Napoli-Milan

Dopo le bellissime vittorie contro Lazio e Juventus, ora il Milan si prepara ad affrontare la terza big: il Napoli. Una sfida dal sapore d’Europa fra due squadre in un buon momento, sia fisico che mentale.

Una partita speciale per Gennaro Gattuso, che affronterà per la prima volta da avversario il suo Milan. Ma è importante anche per Stefano Pioli, che ha tutte le intenzioni di ribadire la propria voglia di rimanere alla guida del club.

NAPOLI MILAN, DOVE VEDERE LA PARTITA IN STREAMING

Il tabellino di Napoli-Milan

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Paqueta, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Arbitro: La Penna