Siviglia in Champions, Suso riscattato: quanto ricava il Milan

Buona notizia dalla Liga per il Milan: il Siviglia dovrà riscattare Jesus Suso, dato che la squadra di Julen Lopetegui è matematicamente in Champions da stasera.

Il Siviglia è ufficialmente in Champions League. La sconfitta del Villarreal contro la Real Sociedad permette alla squadra andalusa di festeggiare la qualificazione con due giornate di anticipo sulla fine della Liga.

E può esultare anche il Milan, perché questo risultato comporta l’obbligo da parte del Siviglia di riscattare il cartellino di Jesus Suso. L’accesso alla Champions era una delle condizioni previste per far scattare l’acquisto automatico.

Il club rossonero dovrebbe incassare una cifra compresa tra i 21 e i 24 milioni di euro. Per il Milan si tratta di una plusvalenza praticamente piena, dato che Suso arrivò dal Liverpool quasi a zero dato che il suo contratto era a 6 mesi dalla scadenza.

Con i soldi incassati dalla cessione dell’esterno offensivo spagnolo, il Diavolo potrebbe chiudere l’acquisizione di Dominik Szoboszlai. Non è un mistero che il centrocampista ungherese del Red Bull Salisburgo sia un obiettivo per la prossima stagione. Un talento reduce da una stagione molto positiva e che sembra adatto per un palcoscenico prestigioso come San Siro.

