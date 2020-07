Calciomercato Milan, colpo Emerson: l’offerta rossonera

Il Milan è tra le squadre interessate a Emerson Royal. Per il terzino destro i rossonero devono trattare con il Barcellona, proprietario del cartellino

Arrivano conferme sull’interesse da parte del Milan per Emerson Royal. Il terzino destro di proprietà del Barcellona, in prestito al Real Betis, è finito da tempo nel mirino del club rossonero. Oggi in Spagna hanno rilanciato la notizia: i rossoneri sarebbero pronti a trattare con i blaugrana l’acquisto del calciatore.

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, ci sarebbe distanza tra domanda e offerta, con il Milan disposto a mettere sul piatto 18 milioni di euro. Cifra ritenuta bassa dal Barcellona che ne vorrebbe almeno 25.

Attenzione comunque alla concorrenza rappresentata da Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Everton, Newcastle e Tottenham.